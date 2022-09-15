Гарантии безопасности Украине может дать только ее руководство – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности Украине может дать только руководство этой страны, сообщает ТАСС.

"Гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность для него ситуации", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что проект о гарантиях безопасности Украине сохраняет угрозу вступления страны в НАТО и подтверждает необходимость проведения российской спецоперации на украинской территории.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что украинские власти могут получить гарантии безопасности, если устранят угрозу для российской стороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

