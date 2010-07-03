Россия может вернуть 60 млн евро долга Совету Европы

Россия может вернуть Совету Европы (СЕ) долг в 60 миллионов евро, который накопился за два года невыплат, сообщает газета "Известия" со ссылкой на дипломатический источник.
В то же время глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев обозначил условие, при котором выплаты могут состояться.
По его словам, это произойдет, лишь когда права делегации РФ в Парламентской ассамблее (ПАСЕ) будут полностью восстановлены.
При этом в СФ подчеркнули необходимость реформировать Совет Европы таким образом, чтобы у каждой делегации было гарантированное право голоса.
10 апреля ПАСЕ приняла резолюцию, где впервые с момента кризиса призвала РФ сформировать делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Парламентская ассамблея призвала начать активный диалог, чтобы избежать ситуации, когда крупнейшее государство-участник Совета Европы может покинуть организацию с геополитическими последствиями. Как считают в ПАСЕ, выход страны из Совета Европы будет иметь "конкретные последствия для граждан России".
Российскую делегацию в лишили права голоса в организации в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ. В 2017 году РФ решила приостановить выплаты взносов.
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