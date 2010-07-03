Россия может вернуть 60 млн евро долга Совету Европы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Россия может вернуть Совету Европы (СЕ) долг в 60 миллионов евро, который накопился за два года невыплат, сообщает газета "Известия" со ссылкой на дипломатический источник.

В то же время глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев обозначил условие, при котором выплаты могут состояться.

По его словам, это произойдет, лишь когда права делегации РФ в Парламентской ассамблее (ПАСЕ) будут полностью восстановлены.

При этом в СФ подчеркнули необходимость реформировать Совет Европы таким образом, чтобы у каждой делегации было гарантированное право голоса.

10 апреля ПАСЕ приняла резолюцию, где впервые с момента кризиса призвала РФ сформировать делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Парламентская ассамблея призвала начать активный диалог, чтобы избежать ситуации, когда крупнейшее государство-участник Совета Европы может покинуть организацию с геополитическими последствиями. Как считают в ПАСЕ, выход страны из Совета Европы будет иметь "конкретные последствия для граждан России".

Российскую делегацию в лишили права голоса в организации в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ. В 2017 году РФ решила приостановить выплаты взносов.