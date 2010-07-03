Немецкие депутаты обругали украинских коллег в ПАСЕ

Депутат Верховной Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
По словам парламентария, на неформальном закрытом заседании представители Германии оскорбили украинских коллег, передает РИА Новости.
"Они выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того: была ненормативная лексика", – приводит слова Березы портал Ukrinform.
По его словам, на заседании обсуждали возможные изменения в регламент организации, которые позволили бы вернуться в ПАСЕ делегации РФ.
"Когда их вынудили признать, что это проводится для россиян, тогда мы подняли главный вопрос: что для вас важнее – деньги или принципы?" – рассказал парламентарий.
При этом Береза счел риторику представителей ФРГ оскорбительной, а высказывания главы немецкой делегации Андреаса Ника он сравнил с поведением "гопоты".
24 января Береза помешал российской журналистке Ольге Скабеевой задать вопросы вице-спикеру Рады Ирине Геращенко в ПАСЕ. Он перегородил ей путь, а также заявил, что не считает Скабееву журналисткой и высказал несколько оскорблений.
Глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что если депутат не извинится перед Скабеевой, то найдется "истинный мужчина", который его найдет и "влепит звонкую оплеуху". Береза ответил, что не считает себя обязанным извиниться.
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