Путин выразил соболезнования после теракта в Новой Зеландии

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Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Крайстчерче. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Нападение потрясает своей жестокостью и цинизмом. Рассчитываю, что все причастные понесут заслуженное наказание", – отметил российский лидер.

Президент добавил, что в России разделяют скорбь родственников погибших и надеются на скорейшее выздоровление раненых.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в пригороде Линвуд, произошла стрельба. По последним данным, число жертв увеличилось до 49.

Вскоре полиция страны задержала четырех человек, которых подозревают в причастности к теракту. Говоря о случившемся, Джасинда Ардерн назвала стрельбу одним из самых "черных дней" в истории Новой Зеландии.

Одним из нападавших был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Незадолго до стрельбы мужчина выложил 37-страничный "манифест", где объяснил причины своих действий. Со слов Тарранта, он хотел снизить поток мигрантов и обеспечить будущее для своего народа. Себя же он назвал "обычным белым человеком".

По данным Управления здравоохранения региона, в больнице Крайстчерча с огнестрельными ранениями находятся не менее 48 человек. Пострадавшие и погибшие являются членами мигрантских общин. Россияне при стрельбе не пострадали.

