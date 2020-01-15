Путин согласился, что президент не может занимать этот пост больше двух сроков подряд

Владимир Путин согласен с тем, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд. Об этом президент России заявил во время ежегодного обращения к Федеральному собранию.

"Знаю, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что это вопрос принципиален, но согласен с этим", – заявил Путин.

Ранее на большой пресс-конференции глава государства заявил, что считает возможным отменить в Конституции РФ такую формулировку. По его словам, эта фраза смущает некоторых политологов и общественных деятелей.

Также Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, затронул тему ужесточения требований к кандидатам на пост главы государства. По его словам, кандидаты на этот пост должны проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства и вида на жительство в другой стране.

Глава государства также считает важным закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. Путин предложил поправки, по которым президент РФ не сможет отклонить утвержденный парламентом состав кабмина.

Кроме того, президент России заявил, что страна должна быть сильной президентской республикой, а за главой государства должно оставаться право освобождать от должности премьера и его замов.

Послание президента Федеральному собранию продолжалось 1 час 12 минут и завершилось исполнением гимна. В прошлом году оно заняло полтора часа. В этот раз президент уделил особое внимание вопросам демографии, поддержки семей и здравоохранения, а также предложил рассмотреть ряд конституционных поправок.

