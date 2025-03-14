Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

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Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ поздравил власти и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан, а также передал добрые пожелания королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду.

Во время разговора стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках "ОПЕК плюс". Глава РФ и наследный принц Саудовской Аравии подчеркнули значимость этого уникального формата для обеспечения стабильности глобального нефтяного рынка и сохранения баланса между спросом и предложением в интересах потребителей и производителей сырья. Оба политика выразили приверженность соблюдению взятых на себя в "ОПЕК плюс" обязательств.

Отдельно был обсужден украинский конфликт. Мухаммед Бен Сальман отметил важность урегулирования конфликта и выразил готовность продолжать способствовать нормализации отношений между РФ и США. Путин поблагодарил его за посреднические усилия Саудовской Аравии и за создание благоприятный условия для проведения переговоров России и США в Эр-Рияде 18 февраля.

Переговоры между США и РФ прошли в Эр-Рияде 18 февраля. По итогу Москва и Вашингтон договорились учитывать интересы друг друга.

Уже в марте в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины. По итогам обсуждений Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

После этого госсекретарь США Марко Рубио призвал Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине.