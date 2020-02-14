В ГД назвали хамством катание нижегородского экс-министра по лыжне на внедорожнике

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Депутат Госдумы Денис Москвин назвал хамством поступок катающегося по лыжне на внедорожнике бывшего министра здравоохранения Нижегородской области, передает РИА Новости.

"Что тут скажешь? Хамство и цинизм, полная потеря связи с реальностью", – прокомментировал Москвин инцидент.

Он отметил, что главным в случившемся является этическая оценка.

"Мы видим совершенно некорректное поведение владельца этого автомобиля, упорное игнорирование простых человеческих правил поведения и, как рассказывают местные жители, недопустимое хамство в отношении тех, кто пытался сделать замечание", – сказал депутат.

Сюжет об этом инциденте вышел на одном из местных телеканалов. На видеозаписи по лыжне в лесу под Нижним Новгородом ездит внедорожник, который оставляет после себя глубокую колею. По словам героев ролика, автомобиль ведет бывший министр здравоохранения Нижегородской области Александр Карцевский.

Как утверждает руководство лыжной базы, мужчина не реагирует на их замечания, а в ответ лишь грубит.

В региональном управлении МВД агентству сообщили, что к местному участковому поступали заявления с жалобами на катающегося по лыжной трассе экс-министра.

Ранее своего поста лишился глава Чувашии Михаил Игнатьев. По словам пресс-секретаря президента России, действия Игнатьева по отношению к людям показывают неуважение к народу.

Игнатьев дважды оказывался в центре скандала. 18 января он извинялся за призыв "мочить" критикующих власть журналистов. Экс-глава Чувашии объяснил, что имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель – дискредитацию власти.

23 января Игнатьев во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами. Инцидент получил широкую общественную огласку. После этого Игнатьева исключили из рядов "Единой России".

29 января Владимир Путин досрочно отправил в отставку главу республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности назначен Олег Николаев.

