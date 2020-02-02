Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

Фото: ТАСС/ТАСС/ Пресс-служба Правительства республики Чувашия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил решение об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева. По его утверждению, действия Игнатьева по отношению к людям показывают неуважение к народу.

"Мы действительно видели не очень красивые, а точнее, совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Игнатьев дважды оказывался в центре скандала. 18 января он извинялся за призыв "мочить" критикующих власть журналистов. Экс-глава Чувашии объяснил, что имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель – дискредитацию власти.

23 января Игнатьев во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами. Инцидент получил широкую общественную огласку. После этого Игнатьева исключили из рядов "Единой России".

29 января Владимир Путин досрочно отправил его в отставку главу республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности назначен Олег Николаев.

Спустя два дня врио главы республики Олег Николаев подписал указ об отставке правительства Чувашии. Николаев не исключил, что со многими министрами работа продолжится и дальше.

По его словам, республике надо оценить внутренние резервы и использовать меры поддержки для регионов с низкими показателями бюджетной обеспеченности.