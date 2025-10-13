Путин пошутил, что президент Таджикистана Рахмон морил его голодом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пошутил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил его голодом. Глава государства говорил об этом, общаясь с лидерами стран СНГ перед неформальным обедом в Душанбе 9 октября Соответствующие кадры опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

"Он (Рахмон. – Прим. ред.) со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю: "Зачем моришь голодом?" – поделился Путин.

На это, по словам российского лидера, Рахмон ответил: "Завтра будем есть, все соберемся". После этого президент РФ и другие лидеры СНГ посмеялись.

Путин прибыл в Душанбе в рамках рабочего визита 8 октября. В международном аэропорту российского лидера лично встретил Рахмон. В честь его прибытия были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.

Позже Путин и Рахмон провели двусторонние переговоры. Президент РФ отметил, что отношения двух стран продолжают развиваться по всем направлениям. По его словам, прогресс заметен во всех сферах благодаря фундаментальному договору о дружбе и союзничестве 1993 года.

10 октября президент Таджикистана открыл саммит СНГ в Душанбе. Выступая на заседании Совета глав государств Содружества в узком составе, Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, который состоится в конце декабря.