Москва и Душанбе подписали договоры о развитии трудовой миграции

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе подписали пакет документов, в том числе в сфере трудовой миграции, заявил президент республики.

"По итогам переговоров подписали солидный пакет двусторонних документов по важным сферам сотрудничества. В частности, были подписаны документы по вопросам трудовой миграции, которые укрепляют правовую основу развития взаимодействия в данном направлении", – цитирует его ТАСС.

Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана с трехдневным визитом 8 октября. В аэропорту его лично встретил Рахмон.

Утром 9 октября прошли переговоры двух лидеров в формате тет-а-тет. Затем к ним присоединились члены делегаций.

На заседании в расширенном составе Путин отметил, что отношения Москвы и Душанбе продолжают развиваться по всем направлениям. По его словам, прогресс заметен по всех сферах благодаря фундаментальному договору о дружбе и союзничестве 1993 года, однако впереди еще много задач.