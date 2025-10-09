Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 13:03

Политика

Москва и Душанбе подписали договоры о развитии трудовой миграции

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе подписали пакет документов, в том числе в сфере трудовой миграции, заявил президент республики.

"По итогам переговоров подписали солидный пакет двусторонних документов по важным сферам сотрудничества. В частности, были подписаны документы по вопросам трудовой миграции, которые укрепляют правовую основу развития взаимодействия в данном направлении", – цитирует его ТАСС.

Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана с трехдневным визитом 8 октября. В аэропорту его лично встретил Рахмон.

Утром 9 октября прошли переговоры двух лидеров в формате тет-а-тет. Затем к ним присоединились члены делегаций.

На заседании в расширенном составе Путин отметил, что отношения Москвы и Душанбе продолжают развиваться по всем направлениям. По его словам, прогресс заметен по всех сферах благодаря фундаментальному договору о дружбе и союзничестве 1993 года, однако впереди еще много задач.

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика