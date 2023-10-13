В Кремле заявили об отсутствии разговора с Нетаньяху в графике Путина

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В графике Владимира Путина пока нет телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет", – ответил он на соответствующий вопрос.

С 7 октября между Израилем и палестинским сектором Газа идут боевые действия. Обострение арабо-израильского конфликта произошло после того, как Газа выпустила в сторону еврейского государства несколько тысяч ракет. В ответ на это Израиль начал операцию "Железный купол".

С момента эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.

Владимир Путин, ранее комментируя произошедшее, для решения конфликта предложил создать независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме. Обострение конфликта, по его мнению, произошло из-за позиции США.



Жители Иордании и Ливана направились к границам Израиля с флагами Палестины