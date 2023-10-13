Экс-разведчик заявил, что слова Путина о Ближнем Востоке вскрыли провал политики США

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Слова Владимира Путина о конфликте на Ближнем Востоке стали тревожным сигналом для США, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он напомнил, что на встрече с премьер-министром Ирака президент России назвал обострение палестино-израильского конфликта примером провала американской политики на Ближнем Востоке, поскольку США не озаботились поиском приемлемых для сторон компромиссов.

"Путин говорит правду. Интеграция Ближнего Востока, к которой администрация (президента США. – Прим. ред.) Джо Байдена стремится, означает: вы продвигаете то, что мы хотим", – заявил Шаффер.

Как считает эксперт, именно такая политика и подлила масла в огонь всех этих споров и разногласий, уходящих корнями в прошлое. Он также отметил, что Путин обладает четким видением и ясным мышлением по поводу происходящего.



По его словам, выступая на Российской энергетической неделе, Путин говорил о том, что Штаты попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками. Однако без решения политических вопросов, в том числе создания Палестинского государства, урегулировать ситуацию нельзя, заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо избежать расширения конфликта в Израиле. По его словам, территория, на которой проживают граждане Палестины, является их исторической землей.

Как подчеркнул глава РФ, призывы Израиля к жителям сектора Газа переехать в Египет не поспособствуют миру. Москва может помочь в урегулировании ситуации, однако острота конфликта стала беспрецедентной, указал Путин.

Он также обратил внимание на то, что провал американской политики по Ближнему Востоку был очевиден.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

Путин заявил, что Израиль частично занял земли Палестины