Посол Израиля прокомментировал информацию о ядерном инциденте в городе Димона

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви отреагировал на сведения о якобы случившемся ядерном инциденте в израильском городе Димона. Его заявления цитирует ТАСС.

По его словам, ему ничего не известно об этом случае. Также Бен Цви призвал быть аккуратнее с такой информацией, так как из-за эскалации конфликта в медиа могут распространяться подобного рода фейки.

"До нас такого не доходило", – подчеркнул посол во время брифинга.

Кроме того, он рассказал, что в Израиле нет информации о возможном визите представителей МИД или других ведомств РФ в страну. При этом Бен Цви также прокомментировал сведения о визите Зеленского в Израиль.

"Не знаю, я информацию о визите Зеленского видел пока только в СМИ. Посмотрим", – уточнил посол.

Ранее Бен Цви сообщил, что в настоящее время не обсуждается вопрос по поводу организации встречи премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса. Как он утверждает, чтобы договариваться, необходимо знать, с кем и о чем. По словам посла, пока ответы на эти вопросы отсутствуют.

До этого в СМИ появилась информация, что египетские власти намеревались взять на себя ответственность за переговоры с боевиками палестинской исламистской группировки ХАМАС в вопросе освобождения иностранных и заложников с двойным гражданством.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию на утро 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Со стороны Палестины погибли более тысячи человек.

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