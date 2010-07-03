Кремль негативно воспринял высказывание Зеленского о санкциях

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о негативном отношении в Кремле к заявлению украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости сохранить антироссийские санкции. Его слова приводит "Интерфакс".

"Это обоюдоострое оружие, которое не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции", – подчеркнул Песков.

Ранее в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия" Зеленский призвал Запад продолжить политику санкций в отношении России.

"Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции", – сказал украинский лидер.

Он добавил, что счастьем для народа Украины будет завершение войны в Донбассе.

27 июня Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении РФ до 31 января 2020 года. Вместе с тем до 23 июня 2020 года были продлены отдельные ограничительные меры против Крыма и Севастополя.

26 июня российское правительство продлило продовольственное эмбарго в ответ на санкции, оно будут действовать до конца 2020 года. Первоначальный указ был подписан Владимиром Путиным в августе 2014 года. Документ запрещает импорт в РФ некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Под запретом оказались мясо, рыба, колбасы, фрукты, овощи и молочная продукция.