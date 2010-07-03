В Госдуме оценили продление ЕС санкций против РФ

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Россия ответит зеркально на индивидуальные санкции в отношении граждан РФ. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Санкции – не благо, а вред, который наносится не только гражданам России, но и тем, кто вводит соответствующие санкционные меры. Подобная политика наносит вред всему прогрессивному мировому сообществу. Санкции не наносят России тот вред, на который рассчитывают в ЕС. От санкций несет потери не наша страна, а вся международная общественность", – цитирует RT парламентария.
Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц, которых в ЕС считают причастными к подрыву территориальной целостности Украины. В специальном коммюнике ЕС говорится, что к 170 гражданам и к 44 компаниям продлены ограничительные меры, которые включают в себя заморозку финансовых средств, а также ограничения на поездки.
Европа ввела экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширила их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. Санкции неоднократно продлевались. Москва, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений, приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение.
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