В Кремле не знают, где отбывает наказание Навальный

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Кремль не отслеживает, где отбывает наказание основатель ФБК (иноагент, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексей Навальный, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбы заключенных и процесс, собственно, пребывания их в соответствующих учреждениях", – подчеркнул он.

В сентябре Алексея Навального на год перевели в единое помещение камерного типа. Перевод в ЕПКТ считается самым строгим наказанием в колониях.

Ранее первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор по делу об экстремизме Алексею Навальному, по которому ему назначили 19 лет колонии строгого режима. Как сообщили в суде, время, которое Навальный уже провел в тюрьме, будет засчитано в общий срок.

Навальный был задержан в январе 2021 года, на тот момент он вернулся в Россию из Германии. Причиной задержания стало нарушение им испытательного срока по делу "Ив Роше". Его приговорили к 3,5 года лишения свободы.

4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Также его обвинили в призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних граждан в опасные действия.