Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно документу, в группу вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

Также в состав рабочей группы включили главу Федеральной налоговой службы Даниила Егорова, главу Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского, главу Россельхознадзора Сергея Данкверта, главу Росстата Павла Малкова.

В группу также включили помощника председателя правительства Игоря Артемьева, замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова, директора департамента экономического развития и финансов правительства Василия Толоко.

Во время совещания по экономическим вопросам 9 декабря Владимир Путин выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку. Он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Также президент предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты. Он потребовал обратить на это особое внимание.

На следующий день Михаил Мишустин заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты. Он поручил провести совещание по сдерживанию цен на важные для людей продукты и еженедельно докладывать о ситуации.

После этого Минсельхоз России начал разрабатывать комплекс мер по сдерживанию роста цен на продукты. Отмечалось, что решения коснутся основных социально значимых продуктов. Первые наработки ведомства будут представлены в понедельник, 14 декабря.

ФАС будет проверять все случаи повышения цен на продукты. Стоимость сахара, подсолнечного масла и еще некоторых категорий товаров уже должны были снизить.