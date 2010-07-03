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13:19

Песков высказался о независимости WikiLeaks

власть

13:19

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В Кремле воспринимают сайт WikiLeaks как независимый источник информации, который подвергается преследованию.

"С нашей точки зрения, это абсолютно не корреспондируется с идеалами и свободы прессы, и свободы СМИ, и неприкосновенности СМИ. Поэтому мы рассчитываем на то, что все законные права Ассанжа будут соблюдены", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он также назвал "конспирологией" предположения, что арест Ассанжа может иметь новые негативные последствия для РФ.

В четверг, 11 апреля, Ассанж был арестован в Лондоне. Журналист был взят под стражу британской полицией после того, как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет. Основателя WikiLeaks арестовали по двум причинам – из-за попытки скрыться от британского правосудия в 2012 году, а также по запросу об экстрадиции от США.

В первом случае Ассанжу грозит не более года тюрьмы. В США журналисту могут предъявить обвинения вплоть до госизмены.

Программист из Австралии стал широко известен после того, как в 2010 году основанный им сайт опубликовал секретные документы Госдепа США, а также материалы, касающиеся военных действий в Ираке и Афганистане.

"В теме": как отразится на Трампе освобождение Ассанжа

По словам Дмитрия Пескова, в России надеются на соблюдение прав основателя портала. В Госдуме отметили, что австралийский журналист находился под арестом, но при этом не отбывал срок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рука "демократии" сжимает горло свободе".

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