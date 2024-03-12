Кремль вряд ли сможет остановить проявления русофобии в недружественных странах – Песков

Фото: kremlin.ru

Кремль вряд ли сможет остановить проявления русофобии в недружественных странах перед предстоящими выборами в России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, для Москвы это не новость – было очевидно, что по мере продвижения выборов будут усиливаться попытки подвергнуть сомнению легитимность избирательного процесса РФ, усилить нападки на новые субъекты страны и подвергнуть сомнению легитимность народного волеизъявления там.

Песков призвал проявлять последовательность, стойкость и ориентироваться на собственные интересы страны.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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