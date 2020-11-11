Шаскольский заявил, что принял предложение Мишустина возглавить ФАС

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Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский принял предложение премьер-министра РФ Михаила Мишустина возглавить Федеральную антимонопольную службу (ФАС), передает ТАСС.

Шаскольский пообещал, что ФАС будет серьезно работать над ростом ВВП страны и содействовать увеличению благосостояния граждан.

По его словам, есть уже предложение внедрить эталонные затраты при установлении тарифов, повысить конкуренцию, усовершенствовать закон о госзакупках и закон о закупках госкомпаний.

"Эту работу будем проводить" – заключил он.

Ранее Госдума утвердила кандидатуры пяти министров и вице-премьера. На должность вице-премьера утвердили действующего главу Минэнерго Александра Новака.

Инициативу о повышении руководителя министерства выдвинул Михаил Мишустин.

Госдумой также была утверждена кандидатура Алексея Чекункова на должность министра Дальнего Востока и Арктики. На должность министра правительства и ЖКХ решением совета Госдумы был назначен Ирек Файзуллин.

На должность министра транспорта утверждена кандидатура главы "Аэрофлота" Виталия Савельева. Еще одним решением Госдумы стало одобрение кандидатуры Александра Козлова на должность главы Минприроды РФ.

На пост министра энергетики РФ утвержден Николай Шульгинов. На этом посту он сменил Александра Новака, чья кандидатура была выдвинута на должность вице-премьера России и также утверждена Госдумой.

Согласно закону о новом порядке формирования правительства РФ, председатель правительства, его заместители и федеральные министры (кроме министров силового блока) назначаются президентом РФ на должность после того, как их утвердит нижняя палата парламента.