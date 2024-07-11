Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым

Фото: ТАСС/Пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства 11 июля участвовал в Парламентском форуме БРИКС и в ходе поездки в Санкт-Петербург также провел отдельную встречу с главой города. Путин особенно отметил важность обратной связи с людьми.

"Главное, чтобы здесь была обратная связь с людьми, с гражданами, с петербуржцами. Чтобы люди могли донести до всех уровней власти то, чего они ожидают от работы властей. Особенно по благоустройству", – заявил президент России.

В свою очередь, Беглов на встрече предложил Путину создать в Санкт-Петербурге школу управления НКО и сделать это пилотным проектом. По его словам, в городе работает около 9 тысяч некоммерческих организаций, но обучающего центра для них пока нет.

"Хорошая идея", – одобрил глава государства.

Форум БРИКС проходит с 11 по 12 июля в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что, помимо участия в парламентском форуме, Путин проведет отдельные встречи с участниками мероприятия.

Ранее президент РФ пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит БРИКС, который состоится в Казани осенью 2024 года. Кроме того, президент РФ выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпинь и лидер ЮАР Сирил Рамапоса тоже приедут на него.