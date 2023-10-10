Песков опроверг слова Зеленского о желании РФ развязать войну на Ближнем Востоке

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Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о якобы желании России развязать войну на Ближнем Востоке не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к данным словам главы Украины, он подчеркнул, что негативно.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сказал, что Зеленский боится потерять военную поддержку Запада из-за войны в Израиле. Он добавил, что про Киев уже начали забывать в зарубежных СМИ.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Он отметил, что Россия осуждает насилие в любых формах и проявлениях, убийство мирных жителей, а также взятие в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Около 900 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказалось два гражданина России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

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