Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о страхе Зеленского потерять поддержку из-за войны в Израиле

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Владимир Зеленский боится потерять военную поддержку Запада из-за войны в Израиле, сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, очевидно, что украинский лидер боится и нервничает.

"Он снял свой костюм Че Гевары-Фиделя Кастро, поэтому он больше не появляется в зеленом хаки, а старается выглядеть как Джонни Кэш, теперь он во всем черном. Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет", – считает эксперт.

По его мнению, теперь западные союзники Киева будут отдавать приоритет военной помощи Израилю. Джонсон добавил, что про Киев уже начали забывать в зарубежных СМИ.

Ранее появилась информация, что администрация американского лидера Джо Байдена планирует объединить просьбу о выделении финансирования Украине и о предоставлении помощи израильской стороне.

Источники в правительстве и конгрессе США заявили, что законодатели, которые намерены оказать поддержку Киеву, предполагают, что такой способ поможет справиться с сопротивлением тех, кто выступает против помощи Украине, – это республиканцы в палате представителей и сенате.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, при нападении радикальных боевиков ХАМАС на Израиль пострадали более 2,6 тысячи человек. Жертвой эскалации конфликта стал один россиянин.

Не менее 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ