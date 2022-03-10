Мишустин назвал главные задачи в условиях санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Михаил Мишустин назвал защиту внутреннего рынка одной из главных задач в условиях санкций. Об этом он сообщил в ходе совещания президента РФ с членами правительства страны.

Премьер-министр отметил, что также важно сохранить бесперебойное функционирование предприятий и занятость населения.

"Правительство России будет помогать компаниям наращивать новые логистические цепочки в условиях санкций", – заявил Мишустин.

Также он добавил, что правительство круглосуточно проводит мониторинг ситуации в экономике. На данный момент разрабатываются меры поддержки всех секторов.

"Базовым принципом экономического реагирования останется максимальная свобода хозяйственной деятельности внутри страны, минимизация регулирования и контроля, и, конечно, поддержка рынка труда", – заключил Мишустин.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о поддержке транспортной отрасли в условиях внешних санкций. Кабмин предложил меры для гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, а также железнодорожного и автомобильного транспорта.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для стабилизации экономики в России принимаются системные, серьезные и продуманные меры. По его словам, нормализацией ситуации с поставками сырья для разных сфер производства и преодоления дефицитов занимается Оперштаб по противодействию санкциям, организованный при правительстве России.

В свою очередь, Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

