В Кремле призвали обратить внимание на планы США против проекта РФ "Арктик СПГ – 2"

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Миру необходимо оценить заявления Вашингтона об уничтожении российского проекта "Арктик СПГ – 2", обращая внимание на инцидент с "Северными потоками". Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Расценивать нужно через призму, наверное, слов президента США Джо Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат "Северный поток", "Северный поток – 2". Через какое-то время "Северные потоки" были взорваны", – напомнил он.

Утечки газа были выявлены на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения, из-за чего поставки газа по трубопроводам были заморожены. Путин назвал данное происшествие актом международного терроризма.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Вашингтон ставит своей целью прекращение проекта "Арктик СПГ – 2". Он подчеркнул, что работа, которую ведет координатор санкций госдепартамента в тесной координации с Управлением контроля за иностранными активами заключается в "закручивании гаек".

20 июля президент РФ дал старт отправке первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ – 2" в Мурманской области. Он выразил уверенность, что проект по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ – 2" реализуют качественно и в срок.

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