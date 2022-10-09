09 октября, 21:55Происшествия
Песков назвал неверным вопрос о применении ядерной доктрины после ЧП на Крымском мосту
Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "совсем неверной постановкой вопроса" рассуждения, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины.
"Нет. Совсем неверная постановка вопроса", – передает РИА Новости его слова.
Ранее Путин заявил, что ЧП на Крымском мосту – это теракт, подготовленный украинскими спецслужбами.
Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.
По факту взрыва на мосту следователи возбудили уголовное дело. По данным Следственного комитета, в результате происшествия погибли трое человек. Предположительно, погибшими являются пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.
Взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины – СМИ
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