В Кремле призвали повлиять на Киев для прекращения обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

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Кремль надеется, что страны, имеющие влияние на Киев, используют его, чтобы предотвратить обстрелы Запорожской АЭС украинскими вооруженными силами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, обстрелы территории АЭС со стороны ВСУ – это крайне опасная деятельность, которая чревата катастрофическими последствиями для огромной территории, включая территорию Европы.

"И здесь мы рассчитываем на то, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние для того, чтобы исключить продолжение таких обстрелов", – отметил Песков, слова которого передают РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что атаки на Запорожскую АЭС являются самоубийственным актом.

5 августа одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ выпустило 20 снарядов по территории Запорожской АЭС и Энергодару. В результате на водородной станции ЗАЭС произошло факельное возгорание. Также были повреждены две линии высоковольтной электропередачи. Более 10 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества и водоснабжения.

7 августа власти Энергодара сообщили, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

