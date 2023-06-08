В Кремле позитивно восприняли сообщение о помиловании россиянки Сапеги

Фото: телеграм-канал "Кожемяко | официально"

Россия признательна Белоруссии за помилование россиянки Софьи Сапеги, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такие решения идут в унисон с братскими и союзническими отношениями между Москвой и Минском. РФ также выразила признательность за такое решение, добавил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко помиловал осужденную в республике гражданку РФ Софью Сапегу.

Ее задержали в мае 2021 года вместе с сооснователем признанного на территории Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска.

Суд в 2022 году приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Ей предъявили обвинения по семи статьям Уголовного кодекса, включая возбуждение вражды и организацию насилия и угроз в отношении силовиков.

В начале апреля этого года стало известно о запуске процедуры экстрадиции Сапеги в РФ. 24 апреля Пресненский суд Москвы получил материалы, необходимые для выдачи России осужденной девушки.

В конце мая этого года стало известно о помиловании Протасевича. До этого он был приговорен к заключению и должен был находиться под домашним арестом до вступления приговора в силу.

Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич дал интервью