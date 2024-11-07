Путин рассказал о дефиците доверия в отношениях с иностранными партнерами

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Главной проблемой на евразийском континенте является дефицит доверия между европейскими странами и Россией, сообщил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Можно как угодно ругать Россию, и, наверное, мы тоже допускаем много ошибок, но когда нам говорят, что мы пошли на подписание минских соглашений по Украине только для того, чтобы дать возможность Украине перевооружиться, и совсем не собирались мирным способом решать этот конфликт, о каком же доверии может идти речь", – задался вопросом президент.

Он отметил, что нужно вернуться к системе взаимного доверия, и это первый шаг к тому, чтобы создавать единую евразийскую систему безопасности.

Ранее Путин назвал ключевой задачей обеспечение межнационального мира и согласия. Что касается попыток недружественных стран "посеять семена вражды, недоверия и ксенофобии" между народами России, он выразил уверенность в том, что они обернутся провалом.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России очень важны традиционные ценности, поэтому страна продолжит пропагандировать их в хорошем смысле слова. По словам представителя Кремля, у россиян нет ничего общего с экстремистским либерализмом, который активно распространяется в европейских странах и предполагает отказ от традиционных человеческих и религиозных ценностей.

