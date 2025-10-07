Песков заявил, что не знает о планировавшейся в 2022 году встрече Путина и Зеленского

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о якобы готовившейся в 2022 году встрече Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Его слова передает ТАСС.

О том, что такая работа велась, сообщил ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он подчеркнул, что ему известны сроки, в которые якобы планировалось провести эти переговоры, так как он был в составе переговорной группы.

"Мне, честно говоря, неизвестно о том, чтобы планировалась встреча", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он напомнил, что лидеры двух стран встречались в Париже в 2019 году. Однако двусторонняя беседа тогда не состоялась. Вместо этого была организована многосторонняя встреча в нормандском формате, где Путину и Зеленскому удалось поговорить лишь кратко.

В свою очередь, турецкий дипломатический источник сообщил РИА Новости, что ему также ничего не известно о подготовке к переговорам президентов РФ и Украины в 2022-м. При этом, по его словам, предложение лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу организации встречи Путина и Зеленского до сих пор актуально.

Ранее в Кремле заявляли, что российский лидер остается открыт к мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент также выражал надежду на завершение всех событий, связанных с проведением спецоперации.

В свою очередь, Зеленский сообщал о своей готовности провести встречу с Путиным лицом к лицу, чтобы урегулировать конфликт на Украине. При этом переговоры могут пройти только после прекращения огня, уточнял он.