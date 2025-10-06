Фото: телеграм-канал Arestovich / Official (Алексей Арестович включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) отдал бы России "четыре области и Крым". Об этом он заявил в ходе своего интервью с журналисткой Ксенией Собчак.

При этом он отказался признать передачу земель с юридической точки зрения. По мнению Арестовича, власти Украины отвели бы свои силы с этих территорий, после чего можно было бы заключить длительное мирное соглашение.

Бывший украинский политик отметил, что на месте президента страны первым делом отправился бы в Москву.

"Поехал бы в Москву сразу – по принципу "иду на вы", это не на поклон, это как Саша Белый (персонаж фильма "Бригада". – Прим. ред.), на стрелку", – сказал Арестович, добавив, что он бы предложил подвести итоги отношений России и Украины "с 1991 года по проблемным зонам".

Вместе с тем Арестович назвал приглашение Зеленского в Москву уникальным шансом и вызовом. Владимир Путин и Зеленский, по его словам, якобы должны были встретиться после начала СВО.

В частности, лидеры стран должны были провести переговоры 9 апреля. Этому предшествовало стамбульское коммюнике, которое подписали помощник президента РФ Владимир Мединский и руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, возглавлявшие делегации сторон.

Как отметил политик, встрече помешало вмешательство Бориса Джонсона, который на тот момент занимал пост премьер-министра Великобритании.

Ранее Арестович призывал украинцев признать поражение в текущем конфликте, а также полную персональную и коллективную ответственность за это. По его мнению, конфликт на Украине будет разрешен президентом США Дональдом Трампом, Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский лидер, в свою очередь, выразил надежду на способность Украины сесть за стол переговоров. Он затронул тему украинских потерь и дезертирства в армии.