Кремль проинформирует о ходе организации контактов Путина и Трампа

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Кремль проинформирует о ходе организации контактов Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, когда появится конкретная информация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что по этой теме ему больше нечего добавить.

Ранее Песков отмечал, что Россия и Штаты ведут диалог по линии отдельных ведомств. При этом контакты участились. Так политик ответил на вопрос, почему Трамп активно высказывается о контактах с Путиным, а Кремль сообщает об отсутствии сигналов со стороны администрации США.

Россия готова находить баланс интересов на мировой арене и укреплять правовые начала международных отношений, заявлял глава российского МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что для установления равноправного диалога по всему комплексу этих вопросов Путин предложил еще в 2020 году провести встречу глав государств, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, которые несут ответственность за сохранение цивилизации. Однако, уточнил министр, эта идея не получила поддержки.