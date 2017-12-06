Путин объявил об участии в президентских выборах

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Владимир Путин объявил о своем участии в выборах президента РФ. Об этом он сказал на встрече с сотрудниками завода "ГАЗ" в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости.

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", – заявил глава государства, отметив, что лучшего места и повода для объявления об участии в президентской гонке нет.

В случае победы Путин, которому 7 октября исполнилось 65 лет, возглавит страну в четвертый раз. До этого он побеждал на выборах в 2000, 2004 и 2012 годах. С 2008 по 2012 работал в должности премьер-министра страны.

Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года. Свои кандидатуры на пост президента уже выдвинули лидер ЛДПР Владимир Жириновский, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов от "Партии Роста", журналистки Екатерина Гордон и Ксения Собчак.

Премьер-министр Дмитрий Медведев же сказал, что не видит себя кандидатом, но поддержит Путина в случае выдвижения. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин также не планирует участвовать в выборах.

Избирательная кампания должна стартовать 7 декабря 2017 года.