Кудрин признался в отсутствии планов баллотироваться в президенты в 2018 году

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Алексей Кудрин не планирует участвовать в выборах президента в марте 2018 года, передает "Российская газета".

Бывший министр финансов России сообщил об этом 25 ноября, отвечая на вопросы журналистов в рамках проходящего в Москве Общероссийского гражданского форума. По его словам, он находится в другой роли – готовит программу предложений, которую передает действующему президенту.

Речь идет о подготовке стратегии социально-экономического развития России на период до 2024 года. Эту работу выполняет Центр стратегических разработок, председателем совета фонда является Алексей Кудрин. О ходе работ над стратегией Алексей Кудрин рассказал Владимиру Путину 17 ноября.