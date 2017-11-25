Кудрин признался в отсутствии планов баллотироваться в президенты в 2018 году

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Алексей Кудрин не планирует участвовать в выборах президента в марте 2018 года, передает "Российская газета".
Бывший министр финансов России сообщил об этом 25 ноября, отвечая на вопросы журналистов в рамках проходящего в Москве Общероссийского гражданского форума. По его словам, он находится в другой роли – готовит программу предложений, которую передает действующему президенту.
Речь идет о подготовке стратегии социально-экономического развития России на период до 2024 года. Эту работу выполняет Центр стратегических разработок, председателем совета фонда является Алексей Кудрин. О ходе работ над стратегией Алексей Кудрин рассказал Владимиру Путину 17 ноября.
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