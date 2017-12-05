Собчак создаст политическую партию после выборов президента РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Известная телеведущая Ксения Собчак намерена создать собственную политическую партию.
После выборов президента России в 2018 году, Собчак собирается создать новое политическое движение, главным лозунгом которого станет возвращение строки "против всех".
В интервью телеканалу "Дождь" журналистка заявила, что созданная ею партия будет участвовать в думских выборах. Затем с этим же политическим движением, она примет участие в выборах президента в 2024 году.
О намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, Ксения Собчак заявила 24 октября. С того момента журналиста несколько раз оказывалась в скандальных сводках из-за своих высказываний об "украинском Крыме" и ответственности России за присоединение полуострова.
Кроме Собчак заявили о своем намерении принять участие в президентской гонке лидер ЛДПР Владимир Жириновский, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов. Его кандидатуру выдвинет "Партия Роста". Также участие в предвыборной гонке примет Екатерина Гордон.
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