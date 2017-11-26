Борис Титов пойдет на выборы президента России от "Партии Роста"

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов объявил об участии в выборах 2018 года от "Партии роста", главой которой он является.
Решение приняли на заседании федерального политсовета партии, сообщается на ее официальном сайте. Утвердить решение должен съезд "Партии Роста", который состоится в декабре. Точная дата неизвестна.
По словам Титова, это решение было непростым. В партии осознают, что берут на себя серьезные риски, отметил он. "Я могу сказать, что как политик далек от совершенства… но у нас есть огромная сила – это наша команда. У каждого из нас есть своя аудитория поддержки", – приводит РИА Новости слова Титова.
Он придерживается мнения, что сегодня гарантом стабильности является глава государства Владимир Путин. Однако у команды Титова есть вопросы к нынешней власти. По его мнению, необходима не только стабильность, но и движение вперед.
Ранее "Партия роста" выбрала четырех возможных кандидатов для участия в выборах президента. Это федеральный секретарь "Партии роста" Александр Хуруджи, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, руководитель фракции партии в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен Дмитрий Потапенко. Титов говорил, что "Партия роста" может поддержать на президентских выборах Владимира Путина в случае его выдвижения.
Президентские выборы назначены на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания начнется в период с 7 по 17 декабря.
О намерении участвовать заявили, в частности, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, журналист Екатерина Гордон. Председатель совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин сообщил, что не собирается участвовать в выборах. Во время пресс-конференции во Вьетнаме Путин заявил, что пока не станет отвечать на вопрос о своем возможном выдвижении на новый срок. Сейчас об этом рано говорить, считает он.
Накануне выборов обсуждался вопрос возвращения графы "против всех". Но она не появится в бюллетенях до выборов президента РФ.
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