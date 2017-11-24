Собчак пообещала за месяц разработать свою предвыборную программу

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Телеведущая Ксения Собчак, рассказала в какие сроки планирует написать свою предвыборную программу. Своими планами светская львица поделилась в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Моя задача - сформировать ее со всеми. Это не программа Ксении Собчак, это программа с экспертным сообществом в каждой области. Уважаемые эксперты будут писать эту программу все вместе, обсуждая это с нашими зрителями, это люди, которые будут говорить с нашими активистами и волонтерами, и в течение месяца эта программа через демократические механизмы появится", – цитирует ТАСС слова Ксении Собчак..

Телеведущая также подчеркнула, что представит программу, когда "посчитает нужным". По ее мнению, опубликовать программу – самое простое, что может быть у кандидата.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак может принять участие в выборах президента России в 2018 году, как кандидата от партии "Гражданская инициатива". Кандидатуру телеведущей планируют рассмотреть на съезде в 20-х числах декабря.