ЛДПР выдвинула Жириновского в качестве кандидата в президенты

Фото: ТАСС/фотослужба Госдумы РФ/Марат Абулхатин

Партия ЛДПР приняла единогласное решение выдвинуть своего руководителя Владимира Жириновского в качестве кандидата на пост президента РФ.

Жириновский будет в шестой раз бороться за кресло президента. В 2012 году он получил 6,22 процента голосов избирателей, по итогам выборов его опередили одержавший победуВладимир Путин, а также еще два кандидата – Геннадий Зюганов и Михаил Прохоров.

Как рассказал вице-спикер от фракции Игорь Лебедев, члены партии определились с выбором во время совместного заседания Высшего совета и президиума ЛДПР в Госдуме, которое состоялось 20 ноября, передает "Интерфакс".

Ранее партия КПРФ выдвинула кандидатуру Геннадия Зюганова на предстоящие выборы. Окончательное решение фракция примет в декабре.

Президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться в декабре.