Медведев не будет выдвигать кандидатуру на выборах президента в 2018 году

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в настоящее время не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году.
"Что касается меня лично, то в текущем политическом периоде, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу, но работать я, естественно, продолжу", − цитирует Агентство "Москва" ответ главы правительства на вопрос о его планах по участию в президентских выборах.
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. 29 ноября на презентации в ЦИК был определен официальный логотип президентской избирательной кампании 2018 года. Ее автором выступила ранее выигравшая конкурс PR-компания "Има-консалтинг", гендиректор которой назвал выбранный путем голосования вариант логотипа "консервативным", но "не архаичным".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: