Медведев не будет выдвигать кандидатуру на выборах президента в 2018 году

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в настоящее время не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году.

"Что касается меня лично, то в текущем политическом периоде, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу, но работать я, естественно, продолжу", − цитирует Агентство "Москва" ответ главы правительства на вопрос о его планах по участию в президентских выборах.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. 29 ноября на презентации в ЦИК был определен официальный логотип президентской избирательной кампании 2018 года. Ее автором выступила ранее выигравшая конкурс PR-компания "Има-консалтинг", гендиректор которой назвал выбранный путем голосования вариант логотипа "консервативным", но "не архаичным".