Выбран логотип президентской избирательной кампании 2018 года

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Центризбирком России определил логотип информационно-разъяснительной кампании, которая пройдет в преддверии президентских выборов 2018 года. Специальные значки из вторсырья получат все члены участковых избиркомов.

29 ноября состоялась презентация концепции президентской избирательной кампании. Ее автором выступила ранее выигравшая конкурс PR-компания "Има-консалтинг", сообщает ТАСС.

В ЦИК уточнили, что ранее было подготовлено в общей сложности несколько десятков вариантов логотипа. Фокус-группа отобрала из них десять наиболее удачных символов. Впоследствии их выставили на голосование, в котором приняли участие все журналисты, представители партий и сотрудники Центризбиркома, пришедшие на презентацию.

Победу одержал логотип, за который проголосовали 34,2 процента участников. Он включает надпись "2018 марта. Выборы президента России" и развевающуюся ленту в цветах российского триколора. При этом число "18" выделил красным цветом, чтобы сделать акцент на дате выборов президента РФ.

Как отметил гендиректор "Има-консалтинг" Вартан Саркисов выбранный логотип изначально пользовался поддержкой у фокус-группы, так как он "смотрится по-государственному, консервативно", но при этом "не выглядит архаично".

Председатель ЦИК Элла Памфилова также рассказала, что ЦИК подготовил для всех членов участковых избирательных комиссий России, которых примерно 880 тысяч человек, специальные экологичные значки избирательной кампании, изготовленные из вторсырья. Она отметила, что в результате "ни одного дерева не пострадало".