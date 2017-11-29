Совет Федерации одобрил изменения в закон о выборах Президента РФ

Совет Федерации одобрил изменения в закон "О выборах Президента Российской Федерации", позволяющий Общественной палате РФ и региональным отделениям назначать наблюдателей в избирательные комиссии.

Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, один из авторов документа Андрей Клишас, инициатива закрепит гарантии гласности и открытости на выборах на законодательном уровне.

Инициатива также закрепляет возможность устанавливать на участках камеры видеонаблюдения и организовывать трансляцию изображения с мест проведения голосования, добавил Андрей Клишас.

Работники Федерального центра информации при Центральной избирательной комиссии РФ теперь могут получить дополнительное вознаграждение за свой труд. Для этого возможно выделят средства из федерального бюджета. Порядок и размер вознаграждений определит ЦИК РФ.

Ранее сообщалось, что столица самостоятельно организует видеонаблюдение на выборах. В городе уже есть вся необходимая инфраструктура, которая будет предоставлена Минкомсвязи. Таким образом в регионе оптимизируют расходы на организацию трансляций с избирательных участков.