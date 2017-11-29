Совет Федерации одобрил изменения в закон о выборах Президента РФ

Совет Федерации одобрил изменения в закон "О выборах Президента Российской Федерации", позволяющий Общественной палате РФ и региональным отделениям назначать наблюдателей в избирательные комиссии.
Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, один из авторов документа Андрей Клишас, инициатива закрепит гарантии гласности и открытости на выборах на законодательном уровне.
Инициатива также закрепляет возможность устанавливать на участках камеры видеонаблюдения и организовывать трансляцию изображения с мест проведения голосования, добавил Андрей Клишас.
Работники Федерального центра информации при Центральной избирательной комиссии РФ теперь могут получить дополнительное вознаграждение за свой труд. Для этого возможно выделят средства из федерального бюджета. Порядок и размер вознаграждений определит ЦИК РФ.
Ранее сообщалось, что столица самостоятельно организует видеонаблюдение на выборах. В городе уже есть вся необходимая инфраструктура, которая будет предоставлена Минкомсвязи. Таким образом в регионе оптимизируют расходы на организацию трансляций с избирательных участков.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: