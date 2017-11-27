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Москва предоставит видеокамеры для наблюдения за выборами президента. Соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" организация видеонаблюдения и трансляции видеоизображений в интернете на выборах президента России отнесена к компетенции Минкомсвязи России.

Отмечается, что в Москве уже существует вся необходимая инфраструктура для организации видеонаблюдения на выборах. Ее использование позволит оптимизировать затраты на реализацию федерального проекта.

В соответствии с соглашением правительство Москвы предоставит техническому оператору инфраструктуру видеонаблюдения для использования на выборах президента Российской Федерации в 2018 году и обеспечит надежное и бесперебойное функционирование инфра­структуры видеонаблюдения в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в 2018 году.