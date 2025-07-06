Песков отметил отсутствие утечек в СМИ деталей разговора Путина и Макрона

Фото: kremlin.ru

Детали телефонного разговора Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном до сих пор не утекли в СМИ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое последний разместил в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что ранее был "печальный" опыт, когда французская сторона нарушила конфиденциальность разговора Путина и Макрона. По словам Пескова, российский лидер учел этот инцидент при последней беседе с президентом Франции.

"Да нет, ну почему (дополнительных мер не было. – Прим. ред.). Ну, понятно, что учитывая такую гипотетическую возможность и угрозу, то, конечно, нужно быть сдержанным в описании позиции своей и позиции, может быть, некоторых визави", – добавил представитель Кремля, ответив на вопрос, были ли применены дополнительные меры безопасности во время последней беседы Путина и Макрона.

Песков также охарактеризовал недавний разговор двух лидеров как "достаточно содержательный". Он рассказал, что во время диалога Путина и Макрона присутствовали разные интонации.

"Это рабочий процесс", – заключил пресс-секретарь президента РФ.

Телефонных разговор Путина и Макрона состоялся 1 июля. Песков ранее заявлял, что беседа прошла по инициативе французской стороны. Однако он напомнил, что президент РФ не раз заявлял о своей готовности вести диалог.

По словам Пескова, во время разговора французский лидер не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых территориальных реалий. Однако Макрон настоял на продолжении контактов.

В свою очередь, Путин напомнил Макрону, что Запад создавал на Украине антироссийский плацдарм. Он также подчеркнул, что украинский конфликт стал следствием политики западных стран, которые игнорировали интересы РФ. Помимо этого, президент России подтвердил принципиальный подход к долгосрочным договоренностям о мире.

После этой беседы, как сообщали СМИ, Макрон созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским и сообщил, что позиция Путина по конфликту неизменна.

