05 сентября, 07:24Политика
Песков напомнил о словах Путина про свет в конце тоннеля в украинском вопросе
Фото: kremlin.ru
Урегулирование украинского конфликта продолжается, но пока рано говорить о сроках его завершения. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"(Владимир. – Прим. ред.) Путин сказал, что свет в конце тоннеля есть", – отметил он, добавив, что Кремль не готов давать точные прогнозы.
Песков напомнил, что российский лидер пригласил украинского президента Владимира Зеленского в Москву, назвав целью этого визита разговор, а не капитуляцию последнего.
Отвечая на вопрос о причинах выбора столицы России для встречи, представитель Кремля отметил, что это был выбор Путина.
"Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД", – сказал он.
Приглашение украинскому лидеру было сделано Путиным во время его визита в Китай. Причем провести данную встречу ранее попросил президент США Дональд Трамп.
Тем не менее, по словам Путина, беседа с Зеленским в его нынешнем статусе станет "путем в никуда", так как конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий.
Глава украинского МИД Андрей Сибига отверг приглашение. Министр назвал данное предложение заведомо неприемлемым и подчеркнул, что лидеров России и Украины для урегулирования конфликта готовы принять минимум семь стран.