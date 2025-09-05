Песков напомнил о словах Путина про свет в конце тоннеля в украинском вопросе

Фото: kremlin.ru

Урегулирование украинского конфликта продолжается, но пока рано говорить о сроках его завершения. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"(Владимир. – Прим. ред.) Путин сказал, что свет в конце тоннеля есть", – отметил он, добавив, что Кремль не готов давать точные прогнозы.

Песков напомнил, что российский лидер пригласил украинского президента Владимира Зеленского в Москву, назвав целью этого визита разговор, а не капитуляцию последнего.

Отвечая на вопрос о причинах выбора столицы России для встречи, представитель Кремля отметил, что это был выбор Путина.

"Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД", – сказал он.

Приглашение украинскому лидеру было сделано Путиным во время его визита в Китай. Причем провести данную встречу ранее попросил президент США Дональд Трамп.

Тем не менее, по словам Путина, беседа с Зеленским в его нынешнем статусе станет "путем в никуда", так как конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий.

Глава украинского МИД Андрей Сибига отверг приглашение. Министр назвал данное предложение заведомо неприемлемым и подчеркнул, что лидеров России и Украины для урегулирования конфликта готовы принять минимум семь стран.