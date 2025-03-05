Путин заявил о прохождении Россией важного этапа своей истории

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Россия в настоящий момент переживает сложный, важный этап своей истории и своего развития. Об этом заявил Владимир Путин на коллегии МВД РФ.

"Мы с вами хорошо понимаем, что страна наша живет, работает и сражается за свое будущее", – отметил российский президент.

Ранее глава государства указал, что следующие 20 лет истории человечества могут быть сложнее, чем завершившиеся. По его словам, в мире происходит не просто схватка за власть, а столкновение самих принципов отношений государств и народов.

Кроме того, Путин считает, что общество живет в эпоху кардинальных и революционных перемен. Поднимаются новые державы, народы четче и яснее осознают свои интересы, самоценность, самобытность и идентичность, а также тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости.