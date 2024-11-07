Путин заявил, что следующие 20 лет могут стать сложнее

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Динамика международных процессов такова, что следующие 20 лет истории человечества могут быть еще сложнее, чем завершившиеся, заявил Владимир Путин на пленарной сессии "Валдай".

По его словам, в мире происходит не просто схватка за власть, а столкновение самих принципов отношений стран и народов.

"Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее 20-летие будет не менее, а то и более сложным", – добавил президент.

Он уточнил, что насколько тяжелыми они будут, зависит от множества факторов. Российский лидер добавил, что эксперты прогнозируют угрозы новых региональных конфликтов, глобальных эпидемий, а также сложные и неоднозначные этические аспекты взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет развиваться как "закрытая коробка". По его словам, Россия будет сильной и уважающей другие страны, а также открытой для сотрудничества. При этом РФ будет искать партнеров, которые готовы на мирное, взаимоуважительное взаимодействие во всех сферах, уточнил Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента, Россия сейчас уверенно держит свой запас прочности. Это означает, что в стране мощная экономика и высокие темпы роста производства. Для России, подчеркнул Песков, особенно важен высокий уровень социальной обеспеченности, сильная армия и сообщество здоровых и ответственных граждан.

В ходе своего выступления представитель Кремля также заявил, что эпоха перемен в мире займет десятилетия. Он подчеркнул, что сейчас мир проживает "очень неспокойное время – время перемен".