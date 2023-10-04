Песков прокомментировал сообщения СМИ о контактах РФ и Запада по Карабаху

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Politico о переговорах России, США и Евросоюза по ситуации в Нагорном Карабахе, заявил, что материал содержит много неточностей, но не стал исключать факт взаимодействия между странами.

Издание, ранее ссылаясь на неназванного дипломата и чиновников США и ЕС, сообщило о прошедшей между странами 17 сентября встрече в Стамбуле. Как отмечалось в материале, переговоры проходили в тайне.

"Не совсем так, как это описывают. Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале", – заявил представитель Кремля.

Однако, заявил Песков, определенные контакты между Россией и Западом по ситуации в Карабахе были. При этом это не те переговоры, о которых заявили за рубежом.

19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "локальные антитеррористические мероприятия". На следующий день, 20 сентября, Азербайджан и Карабах пришли к решению о полном прекращении боевых действий.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал документ о прекращении ее существования. До 1 января 2024 года будут распущены все госучреждения и организации НКР.



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