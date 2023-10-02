ВС Азербайджана обстреляли машину, перевозившую продукты для ВС Армении

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по машине, перевозившей еду для личного состава армянских вооруженных сил, сообщили в Минобороны Армении.

В военном ведомстве уточнили, что это произошло 2 октября около 14:25 (13:25 мск). Автомобиль ехал к армянским позициям, расположенным на участке Кута.

Ранее Армения направила иск в Международный суд ООН в Гааге против Азербайджана по делу о расовой дискриминации из-за произошедшего конфликта в Нагорном Карабахе. Армения просит суд принять временные меры в отношении Азербайджана.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года