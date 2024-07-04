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04 июля, 05:53

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Песков: новая система евразийской безопасности будет упомянута на саммите ШОС

Идею создания новой системы евразийской безопасности упомянут на саммите ШОС

Фото: ТАСС/POOL/Владимир Веленгурин

Идея создания новой системы евразийской безопасности, о которой Владимир Путин сообщил на встрече с руководством МИД, в обязательном порядке будет упомянута на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он добавил, что диалог с партнерами на эту тему уже идет. Он продвигается поэтапно, подчеркнул Песков.

Владимир Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС 3 июля. Помимо него, в мероприятии также принимают участие представители правительств Белоруссии, Индии, Китая, ОАЭ, Пакистана, Турции и прочих стран.

На полях саммита Путин уже встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпинем, президентом Белоруссии Александром Лукашенко и другими главами государств.

Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС

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