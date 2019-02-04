В Совфеде отреагировали на проект о недопуске наблюдателей из России на выборы на Украине

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Регистрация в Верховной раде законопроекта о недопуске наблюдателей из России на выборы на Украине указывает на то, как Киев относится к демократическим принципам проведения выборного процесса. Об этом в беседе с RT заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Русофобия на Украине – на марше – это суть нынешней верхушки украинского сообщества. Должна быть реакция соответствующая", – полагает парламентарий.

По его мнению, на действия украинских властей должны обратить внимание страны Евросоюза и ОБСЕ. Вместе с тем сенатор полагает, что реакции со стороны Запада не последует.

"Они все время хотят войти в положение... или даже оправдать решения, которые принимаются на Украине", – указал Цеков.

4 февраля первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила о внесении на рассмотрение парламента законопроекта о недопуске наблюдателей из России на выборы президента страны. Она объяснила необходимость законодательного запрета тем, что ОБСЕ планирует включить в свою мониторинговую миссию российских граждан.

В конце января глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ведомство не будет регистрировать российских наблюдателей на выборах президента Украины. Он напомнил, что аналогичным правом обладает ЦИК страны и выразил надежду, что комиссия последует примеру МИД страны.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. По последним данным, ЦИК страны зарегистрировал уже 28 кандидатов.